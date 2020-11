Sky Sport 24:” Tra un’ora Maradona entra in sala operatoria”

Sky Sport 24 riporta le ultime notizie sulla salute di Maradona. Il fuoriclasse argentino che era stato ricoverato per un semplice stress emotivo e per una lieve anemie invece è affetta da un ematoma subdurale. L’operazione secondo i medici argentini è complicata ma per loro è un’operazione di routine. Diego entrerà in sala operatoria fra un ora . Per aggiornamenti seguiteci su 87tv.