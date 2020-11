Situazione scuola in Costiera amalfitana. Probabilmente non si tornerà il 24 novembre: pochi tamponi

Costiera amalfitana: situazione scuola. Come già detto da Positanonews, il 24 novembre dovrebbe esserci il ritorno in aula. «La prima classe della primaria è quella che ha più difficoltà nella didattica a distanza, quindi cominciamo da loro e dalla scuola dell’infanzia, ma prima faremo lo screening, senza ansie e senza sottoporre i bambini a stress, se serviranno più giorni va bene». Così Lucia Fortini, assessore all’istruzione della Regione Campania, aveva illustrato la ripartenza della prima classe della scuola primaria e degli asili fissata al 24 novembre.

Ma i sindaci della Costa d’Amalfi si mostrano piuttosto interdetti su questa decisione. Al 90% non si ritornerà. Come ci ha precisato il primo cittadino di Positano Giuseppe Guida, probabilmente non arriverà un numero sufficiente di tamponi da somministrare a tutti, tra docenti, alunni e tutto il personale Ata. Ieri abbiamo specificato in un articolo che Annamaria Ferrigno, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Roberto Rossellini, ha comunicato che a partire dal 20 novembre alle ore 14:30 presso il porto di Maiori, previa prenotazione al numero verde, si effettueranno i primi 200 tamponi.

Un numero esiguo se si pensa a tutti i bambini della Costiera. Staremo a vedere cosa succederà. Della riapertura delle scuole se ne parlerà senz’altro questa sera nel corso della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi convocata in videoconferenza alle 18:00. Cosa certa è che la cosa più importante è salute dei ragazzi.