SITUAZIONE COVID A PELLEZZANO: NESSUN NUOVO CONTAGIATO E DUE GUARITI

Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra rende nota l’assenza di nuovi casi di positività sul territorio. Due le persone risultate guarite dal Covid

Un sospiro di sollievo per gli abitanti di Pellezzano, a cui è giunta oggi notizia dell’assenza di nuovi casi di positività al Covid-19 sul territorio. Lo rende noto il Primo Cittadino Francesco Morra, che ha parlato anche di due guarigioni. “Con grande gioia – ha dichiarato il sindaco – si avvisa la Cittadinanza della guarigione di due nostri Concittadini.

Si invita la Cittadinanza ad adottare in maniera rigorosa tutte le precauzioni necessarie a contenere il contagio:

– Utilizzo della mascherina;

– Igienizzazione periodica delle mani;

– Mantenimento della distanza di sicurezza;

– Scaricare l’app Immuni .

Si precisa che la presente comunicazione viene data all’atto delle notifiche formali all’Ente da parte dell’ASL – conclude – , e che le stesse, dato l’aggravarsi della situazione epidemiologica, non sempre giungono immediatamente dopo l’esito del tampone”.

ROBERTA CAPO ZEROTTONOVE