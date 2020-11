Sfida digital: Amalfi in semifinale al torneo “I vostri comuni”

La Costiera amalfitana trionfa anche nelle sfide sul web. Il Comune di Amalfi (Salerno) con il suo logo è arrivato alla semifinale del torneo “I vostri comuni” organizzato dalla pagina Facebook Fun with Flags. La sfida è contro Giulianova (Abruzzo). Per far vincere Amalfi bisogna apporre la reaction “wow” sotto il post. Cliccando qui si può votare.

Fun with Flags è una pagina dedicata alla conoscenza, alla curiosità sulle bandiere, gli stemmi e i simboli legati a popolazioni vicine e lontane. Curiosità che aiutano a comprendere le differenze, l’appartenenza e la storia. I colori e le forme su cui si stagliano le bandiere hanno un valore intrinseco, rappresentano popoli , nazioni, tribù e recano all’individuo un senso di appartenenza. Questa pagina non è dedicata all’esaltazione dell’appartenenza nazionale, locale o regionale bensì cerca di far comprendere a chi è interessato la storia e la cultura attraverso la simbologia.