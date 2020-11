Serie D, riprende il 6 dicembre il campionato

La Lega Nazione Dilettanti ha emanato un comunicato che salvo complicazioni, quella è la data della ripresa

Redazione – La Lega Nazione Dilettanti ha emanato un comunicato che il campionato di serie D riprende il 6 dicembre.

Ha emanato un comunicato che salvo complicazioni quella è la data della ripresa, mentre sia il 22 che il 29 novembre si giocheranno i recuperi, sempre che anche in queste ultime ore il virus ‘cinese’ non finisca di contagiare altri atleti.

Da un lato è un buona notizia che in molti si aspettavano, specialmente le società, gli allenatori e gli atleti, che in questi giorni di vuoto delle partite si stanno allenando alacremente sui loro campi per trovarsi pronti quando si scenderà sul manto verde.

Il comunicato diramato dalla Lega Nazione Dilettanti il 20 novembre recita così:

“Il Dipartimento Interregionale, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari, ha fissato la data del 6 dicembre per la ripresa regolare del Campionato con le partite della 7^ giornata (la 9^ per i gironi A e C) che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Priorità quindi ai recuperi ancora da giocare calendarizzati per il prossimo 29 novembre. I recuperi ancora non programmati si disputeranno dopo il 6 dicembre.

Il programma dei recuperi del 29 novembre

Girone A: (4^, 6^, 7^ e 8^ giornata) Castellanzese-Casale, Lavagnese-Legnano, Varese -Folgore Caratese, Derthona-Fossano, Arconatese-Borgosesia, Caronnese-Imperia, Chieri-Gozzano

Girone B: (3^ e 6^) Caravaggio-Crema, Pontisola-Seregno

Girone C: (6^ e 7^) Union Feltre-Arzignano, Chions-Manzanese

Girone D: (4^ e 6^) Real Forte Querceta-Lentigione, Corticella-Seravezza, Fiorenzuola-Forlì, Rimini-Aglianese, Sammaurese-Marignanese

Girone E: (3^, 5^ e 6^) Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi, Grassina-Sinalunghese, Pianese-Montespaccato, S. Donato Tavarnelle-Scandicci, Sangiovannese-Siena, Tiferno Lerchi-Ostiamare

Girone F: (5^ e 6^) Aprilia-Vastese, Rieti-Porto S. Elpidio, Cynthialbalonga-Campobasso

Girone G: (5^ e 6^) Lanusei-Latina, Muravera-Giugliano, Nocerina-Nola, Vis Artena-Sassari Latte Dolce, Team Nuova Florida-Insieme Formia

Girone H: (5^) Casarano-Taranto, Gravina-Fasano, Real Aversa-Nardò

Girone I: (6^) Troina-Castrovillari”.

Inoltre domenica 22 novembre si disputano i seguenti recuperi con gli arbitri:

Girone A: Fossano-Varese (Arbitro Davide Albano di Venezia)[live], Sestri Levante-Caronnese (Guido Iacopetti di Pistoia), Vado-Pontdonnaz (Stefano Foresti di Bergamo), Saluzzo-Sanremese (Daniel Cadirola di Milano)

Girone B: Crema-Breno (Simone Pistarelli di Fermo)[Sportitalia], Seregno-Vis Nova Giussano (Francesco Zago di Conegliano)[live], Tritium-Caravaggio (Giuseppe Sassano di Padova)

Girone C: Arzignano-Virtus Bolzano (Gerardo Garofalo di Torre Del Greco)[live], Manzanese-Ambrosiana (Giacomo Casalini di Pontedera)[live], Cartigliano-Campodarsego (Andrea Rizzello di Casarano), Mestre-Trento (Abdoulaye Diop di Treviglio)[live], Adriese-Cjarlins Muzane (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Montebelluna-Belluno (Luca Pileggi di Bergamo)

Girone E: Trestina-Scandicci (Simone Gavini di Aprilia)

Girone F: Real Giulianova-Cynthialbalonga (Riccardo Boiani di Pesaro), S. Nicolò Notaresco-Aprilia (Gianmarco Vailati di Crema)[live], Vastese-Olympia Agnonese (Paolo Grieco di Ascoli)[live]

Girone G: Nola-Monterosi (Luca Capriuolo di Bari)[live], Cassino-Muravera (Dario Acquafredda di Molfetta)

Girone H: Lavello-Cerignola (Fabio Cevenini di Siena)[live], Nardò-Casarano (Vito Guerra di Venosa), Taranto-Brindisi (Giuseppe Rispoli di Locri)[Canale 85]

Girone I: Roccella-Troina (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia).

GiSpa