Serie B: solo pari per l’Empoli, per il Lecce vittoria ‘tennistica’

Risultati delle partite dell’8/a giornata del campionato di calcio di Serie B. Brescia-Venezia 2-2

Cittadella-Empoli 2-2

Frosinone-Cosenza 0-2 (giocata venerdì)

Lecce-Reggiana 7-1

Pordenone-Monza 1-1

Spal-Pescara 2-0

Ascoli-Entella domenica alle 15

Reggina-Pisa domenica alle 21

Salernitana-Cremonese lunedì alle 21

Vicenza-Chievo rinviata LA CLASSIFICA Lecce-Reggiana 7-1 – Lecce batte Reggiana 7-1 (3-0) in una partita dell’8/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio di Via del Mare di Lecce.

I gol: nel primo tempo Coda al 4′ e al 20′, Tachtsidis al 37′. Nella ripresa ancora Coda al 5′, Falco al 24′, Majer al 30′ e Calderoni al 39′. Per gli ospiti gol della bandiera di Rozzio al 13′ del secondo tempo.

Spal-Pescara 2-0 – Spal batte Pescara 2-0 (1-0) in una partita dell’8/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. I gol: nel primo Salamon al 28′; nel secondo tempo Sebastiano Esposito al 49′.

Pordenone-Monza 1-1 – Pordenone e Monza 1-1 (1-0) in una partita dell’8/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine). Il gol: nel primo tepo Musiolik al 1′ per i padroni di casa; nel secondo tempo Maric all’11’ per i brianzoli.

Brescia-Venezia 2-2 – Brescia e Venezia 2-2 (1-1) in una partita dell’8/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Mario Rigamonti di Brescia. I gol: nel primo tempo Bisoli al 13′ per i padroni di casa e Forte al 33′ per i veneti. Nella ripresa Forte – che firma così una doppietta – porta in vantaggio di lagunari dopo 10′ e Papetti al 50′ firma il definitivo pareggio per i lombardi di Diego Lopez.

Cittadella-Empoli 2-2 – Cittadella ed Empoli 2-2 (1-0) in una partita dell’8/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella (Padova). I gol: nel primo tempo Benedetti al 30′ per i veneti; nel secondo tempo Mancuso su rigore al 24′ e Olivieri al 26′ per gli ospiti. Infine Gargiulo al 46′ firma il definitivo pari per il Cittadella.