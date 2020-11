Scuole a Ravello. Il sindaco Salvatore Di Martino rimanda tutti al 2021 ( e fa bene) Ordinanza n.53: Emergenza COVID-19. Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio di contagio nel territorio comunale di Ravello – Sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le Scuola dell’Infanzia, delle Scuole Primarie di primo grado presenti sul territorio comunale. In pratica le scuole non apriranno fino al 22 dicembre e visto il caos che sta avvenendo con i tamponi in Costiera amalfitana e in provincia di Salerno non può che fare bene

Clicca qui per l’Ordinanza