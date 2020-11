Scuola in Campania, De Luca vuole prorogare lo stop alla didattica in presenza

Domani, domenica 15 novembre, la Campania entrerà tra le regioni della zona rossa. Tra le norme che entreranno in vigore, tra le altre, anche la didattica in presenza e quindi la riapertura delle scuole. Il Governatore Vincenzo De Luca, però, che già settimane fa aveva stabilito che le lezioni dovessero avvenire da casa, è pronto a prorogare questo divieto.

In base a quanto raccolto dall’agenzia di stampa Dire, tramite fonti di Palazzo Santa Lucia, De Luca firmerà nelle prossime ore un’ordinanza di proroga. Il provvedimento attualmente in vigore scadrà oggi, sabato 14 novembre. Il presidente De Luca, quindi, proseguirà dritto per la sua strada per quanto concerne la gestione delle scuole che rimarranno chiuse molto verosimilmente per altre due settimane, almeno fino al 29 di novembre.