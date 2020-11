Screening in penisola sorrentina per il rientro a scuola: tamponi all’Istituto Comprensivo

L’Istituto Comprensivo “Sorrento” di Sorrento sarà il plesso per fare i tamponi rapidi per il rientro a scuola. Il direttore generale dell’Asl Na3 Sud, Gennaro Sosto ha preso accordi con i dirigenti degli istituti per effettuare i tamponi su base volontaria e ripartire con le scuole rapidamente.

In ogni scuola, dunque, c’è un referente covid con l’incarico di contattare i genitori dei bambini per effettuare il test nel distretto 59, che abbraccia il territorio della penisola sorrentina da Sorrento a Vico Equense, con i tamponi che saranno effettuati all’istituto in via Vittorio Veneto. Nel caso in cui ci fosse un positivo al tampone rapido, si procederà con il tampone classico, il più attendibile di tutti.

Anche i pediatri, tra l’altro, hanno deciso di fornire un contributo notevole in questa campagna di screening in penisola sorrentina.