Screening in corso a Ravello: 60 tamponi tramite drive-in. Anche Ravello ha preparato la sua attività di screening di massa, come il resto della costiera amalfitana che, mentre durante la prima fase era stata soltanto sfiorata dal virus, in questa seconda ondata, ne è stata colpita in pieno.

Tramite la pagina Facebook istituzionale del Comune di Ravello, infatti, i cittadini erano già stati informati del fatto che oggi, mercoledì 4 novembre 2020, sarebbero stati effettuati circa 6o tamponi, con la modalità drive in, a quei cittadini rientranti nella rete dei contatti dei tre residenti risultati positivi negli scorsi giorni. Questi sono effettuati presso il Parcheggio sottostante Piazza Duomo, a partire dalle ore 10.