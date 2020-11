In penisola sorrentina nei prossimi giorni partirà uno screening sulla popolazione con 30.000 test antigenici che sono stati donati dalla MSC Foundation ai comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense. Sarà così possibile individuare eventuali focolai e mettere in campo azioni di contenimento tempestive e mirate. Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, ai microfoni del TGR Campania, ha dichiarato: “Per noi è un’operazione fondamentale perché ci consentirà di individuare eventuali focolai ed individuare gli asintomatici che potrebbero innescare la catena del contagio. Questo consentirà al nostro territorio una pronta ripresa”. Alla cerimonia svoltasi a Villa Fiorentino è intervenuto per la MSC Leonardo Massa, managing director Italia del gruppo fondato dal comandante Gianluigi Aponte. Leonardo Massa ha affermato: “Donare 30.000 tamponi alla penisola significa poter contribuire in maniera concreta ad alleviare le difficoltà di questo momento”.