Scompare Gigi Proietti, il maestro che amava la Costiera amalfitana. Ricordiamo le visite a Positano, Sorrento e Salerno

Oggi è un giorno nero per il cinema e la televisione italiana. E’ venuto a mancare il grande maestro Gigi Proietti, che solo qualche mese fa aveva invitato tutti gli italiani a venire in Costiera Amalfitana. “Quello che farei è una grossissima, enorme, campagna promozionale per il turismo in Italia. Per gli italiani stessi e anche per gli stranieri. Quando è esplosa la pandemia non abbiamo fatto altro che lamentarci che non saremmo stati capaci di gestirla. E invece alla fine in un modo nell’altro è stata gestita bene. Quindi mi chiedo perché non dovremmo andare sulla Costiera Amalfitana”.

Gigi ha amato immensamente sia la Costiera che la Penisola sorrentina, dove più volte è venuto. Nel 2003 Proietti è stato uno dei protagonisti delle ”Giornate Professionali di Cinema” che si sono tenute a Sorrento e sono state organizzate dall’Anec, associazione esercenti cinema, in collaborazione con i distributori dell’Unidim e gli esercenti dell’Anem.

Gigi, poi, è stato anche a Positano, negli anni 2000, in qualità di protagonista del parterre d’onore per il leggendario musicista francese Gilbert Becaud che ha tenuto un concerto sulla Spiaggia Grande.

E non finisce qui. Nel 2009, Gigi Proietti insieme al sindaco di allora De Luca ha inaugurato le “Luci d’Artista 2009” a Salerno.