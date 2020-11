Scala, un altro cittadino positivo al Covid-19. E’ asintomatico ed era già in quarantena fiduciaria

Il Comune di Scala, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Si comunica che abbiamo appena ricevuto l’esito positivo di un tampone effettuato da un nostro concittadino presso un laboratorio privato. E.G. è asintomatico ed era già in quarantena fiduciaria presso la propria abitazione in attesa dell’ esito. Posto in isolamento domiciliare, siamo già al lavoro per il tracciamento dei contatti che sarà trasmesso all’ Asl”.