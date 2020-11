Scala, festa in occasione degli 80 anni di Don Bonaventura: il messaggio di auguri del sindaco.

Carissimo Don Bonaventura,

avere la possibilità di estenderti gli auguri miei personali, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità di Scala in occasione di un traguardo di vita così importante, i tuoi 80 anni, è per me motivo di grande emozione.

Ti conosco da sempre, sei il nostro Parroco, la nostra guida, l’amico di tutti.

Ho sempre apprezzato il tuo modo di essere sempre pacato e sereno, la tua battuta facile, la discrezione e la delicatezza con le quali hai da sempre accompagnato la nostra Comunità.

Sappiamo che gli ultimi tempi, soprattutto per te non sono stati semplici, ma siamo consci del fatto che la tua profonda fede e la tua grande dignità ti stanno accompagnando in questo momento di difficoltà.

Ringraziamo il signore per averti donato a noi come guida di questa Comunità e ringraziamo te, caro Don Bonaventura, per l’amore e la determinazione con cui, in tutti questi anni, hai compiuto la tua missione in mezzo a noi.

Preghiamo il Signore Gesù che possa donarti la salute del corpo, perché ti sorregga, consentendoti di continuare a dire ogni giorno il tuo “si” a Dio, di essere strumento nelle Sue mani, discepolo in ascolto e umile servo del Signore.

Lo preghiamo anche perché ti conceda la salute dell’anima e perché tu possa crescere ogni giorno in santità ed essere testimone del Suo Amore.

Ed a noi, tuoi parrocchiani, tuoi amici, tuoi fratelli, il Signore doni la felicità del cuore per rispondere con generosità alla Sua chiamata che ci giunge tramite te e faccia crescere sempre di più la comunione in questa grande Famiglia Scalese che tu hai portato per mano durante tutta la tua vita.

Buon compleanno al nostro carissimo Don Bonaventura, i tuoi 80 anni sono un traguardo importante anche per noi, che desideriamo superare insieme, uniti e con gioia, quella gioia che ci hai trasmesso in tutti questi anni.

Tantissimi auguri!