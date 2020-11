Scala, esito negativo per gli ultimi 4 tamponi relativi allo screening dello scorso 26 ottobre. Restano 8 i casi positivi

Scala. Con un post sulla pagina Facebook del Comune si rende noto: “L’Asl ha trasmesso l’esito negativo degli ultimi 4 tamponi relativi allo screening del 26 Ottobre scorso. Un impegnativo screening di massa con 332 tamponi (125 per la Scuola dell’Infanzia e 207 per la Scuola Primaria con relativi nuclei familiari e personale docente e non docente), che ci ha dato la possibilità di rilevare 6 casi di positività non riconducibili alla Scuola e per i quali da subito abbiamo attivato il protocollo Covid-19. Oggi non si registrano nuovi contagi nel nostro comune.

Ai concittadini che hanno contratto il virus, alle loro famiglie ed ai contatti stretti, tutti in isolamento domiciliare, vanno la nostra disponibilità e piena collaborazione, con la speranza di tenere frenata il più possibile l’avanzata del virus”.