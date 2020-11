Scala, arrivati gli esiti dei 21 tamponi effettuati sabato: 7 concittadini positivi, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Sono stati comunicati gli esiti dei 21 tamponi effettuati lo scorso sabato.

Si registrano sette concittadini positivi, appartenenti allo stesso nucleo familiare.

D.R.A. ,D.R.R., M.S., M.L., P.M., B.A., B.P. , asintomatici, già in quarantena ed ora posti in isolamento domiciliare per i quali verrà tempestivamente ricostruita la rete di eventuali altri contatti non già forniti nell’ ultimo tracciamento.

I casi positivi nel nostro comune salgono a 25.