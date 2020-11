SASSUOLO BRILLANTE NAPOLI COME LA CIRCUMVESUVIANA a fase alterne senza la luce di Lorenzo Insigne perde malamente

Impresa del Sassuolo che ottiene un grande risultato con una perfetta lettura tattica della gara da parte di De Zerbi e tutto sommato con poco sforzo ma con i giovani rincalzi con futuro e propettive rosee.

La squadra emiliana, pur priva dei sui attaccanti titolari Berardi, Caputo e Djuricic punta tutto sulla superiorità numerica a centrocampo, dove il Napoli presidia il terreno di gioco con i soli Ruiz e Bakayoko.

De Zerbi, rinforza il reparto centrale con Lopez, Locatelli, Traore e Rogerio, ai quali dà spesso una mano anche Muldur che quando può affianca Raspadori e Boga sulla linea offensiva. Giocare in due contro quattro e in certi momenti contro sei nella zona più importante del terreno dii gioco è un’impresa troppo ardua per i padroni di casa.

Gattuso non rivede il suo 4-2-3-1 e stende così un tappeto rosso agli avversari.

Nella ripresa il tema tattico della gara non cambia. Questa cosa è grave per i cambi disponibili da scegliere per cambiare il tema tattico e non utilizzati fino al 70 ‘ minuto di gioco.

Il risultato, però, muta al 13’ a favore degli emiliani per una leggerezza di Di Lorenzo che tocca in area su un piede Raspadori.

Mariani controlla ill VAR richiamato dai colleghi per concedere poi un rigore netto ma evitabilissimo.

Locatelli trasforma il calcio di rigore battendo Ospina fino quel momento impegnato solo da un tiro di Boga da fuori area.

Il Napoli con Petagna affianco a Osimhen inguardabile senza compagni che ipirano la visione di gioco e assist sulla trequarti.

La squadra azzurra tenta di reagire ma non riesce a trovare le geometrie e i tempi giusti per scardinare la difesa del Sassuolo. Gattuso come Sarri non cambia la su filosofia di gioco e non sfrutta le ali esterne e la buona vena di Politano. Mertens senza mordente sbaglia una rete facile e non riesce ad imprimere sua tecnica in sostituzione di Lorenzo Insigne.

Durante il lungo recupero finale, Oshimen viene trattenuto sulla linea dell’area di rigore mentre è lanciato a rete. I giocatori del Napoli protestano a lungo, ma l’arbitro non concede nulla.

Sulla ripartenza c’è una splendida azione di Lopez che entra in area e da breve distanza conclude a rete, ottenendo il 2-0 che chiude definitivamente la partita.