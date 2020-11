Sant’Agnello, scompare Natale Gargiulo. Il ricordo di Sagristani: “Ci ha lasciato un simbolo”

Sant’Agnello, è venuto a mancare Natale Gargiulo. Ecco le parole che gli ha dedicato il sindaco Piergiorgio Sagristani pubblicando anche una foto che li ritrae insieme.

Ci ha lasciato un simbolo dei Colli di Fontanelle …Mastu Natale Gargiulo ! Uomo mite, buono, semplice e laborioso…consigliere comunale e rappresentante della bellissima frazione dei Colli negli anni 80! A lui mi legano tanti bellissimi ricordi della mia fanciullezza per le tante albe passate sulla Maracoccola per l antica amicizia e la passione condivisa con il mio Papa” e l impegno che metteva per organizzare la Mostra Mercato dei prodotti tipici locali di cui e’ stato uno dei fondatori! Amico di tutti, persona gentile restera’ sempre nei nostri cuori!