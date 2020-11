Sant’Agnello. Riunione dei sindaci, Andrea Buonocore ( Vico) “Sindaci vicino alla gente. Son per la responsabilità non per la chiusura”

Sant’Agnello. Riunione dei sindaci, Andrea Buonocore ( Vico) “La chiusura ultima scelta, bisogna essere responsabili”. Una buona notizia, questa sera di nuovo un incontro fra i sindaci della Penisola Sorrentina, da Massa Lubrense a Sorrento a Vico Equense hanno deciso di vedersi in questo periodo difficile per la crisi del coronavirus Covid-19 ogni settimana. La situazione più difficile per numeri di contagiati , arrivati a 108, è Vico Equense ( che ha però per numero di abitanti ed estensione il comune più grande e quindi rientra nella normalità di questo periodo di espansione del contagio) . “Questo è un momento difficile sopratutto per noi sindaci che siamo l’anello della catena più vicino alla gente – spiega il sindaco Andrea Buonocore -, per i tamponi, per qualsiasi cosa, chiamano noi, l’ASL è spesso irrangiungibile, facciamo il possibile ma non è facile” Chiusura si o no? “Sono per la responsabilità, bisogna rimanere aperti con responsabilità. Se non si è responsabili allora si chiude, ma deve essere l’ultima scelta, una ipotesi estrema”