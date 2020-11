Sant’Agnello: ristori anche per fotografi, videomaker e altre categorie. Tutti i dettagli

Sant’Agnello. Nuova comunicazione del sindaco Piergiorgio Sagristani in merito ai Ristori per le attività economiche colpite dalla crisi.

“Il Comune ha già esaminato e liquidato il contributo per 146 operatori che ne hanno fatto richiesta su 205 domande pervenute. C’è un’ulteriore novità. I termini per presentare la richiesta sono stati prorogati fino al 10 dicembre prossimo, ampliando la platea dei beneficiari dei fondi stanziati dal Comune.

Le nuove categorie inserite vanno dai fotografi, ai videomaker fino ai venditori al dettaglio di piante e fiori. Per conoscere, nello specifico, chi può presentare la domanda basta consultare la homepage del sito del Comune di S.Agnello. Andiamo avanti nelle misure di sostegno per famiglie ed attività commerciali con l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro”.