Sant’Agnello. Questa notte abbattuto uno dei due pini di Piazza della Repubblica

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina (NA). Stanotte con un vero e proprio blitz è stato abbattuto in Piazza della Repubblica, uno dei due pini, quello dal portamento irregolare, un pinus pinea che per decenni ha caratterizzato il paesaggio del luogo. Un pinus pinea oggetto di una lunga querelle, per il quale, come per il falso pepe di Sorrento, altro albero storto, non c’è stato nulla da fare. Anche Positanonews si era interessato dell’argomento, facendo delle vere e proprie battaglie insieme al WWF Terre del Tirreno. Si tratta di una decisione a sorpresa, di cui nessuno sapeva niente.

Attualmente, è grande il dispiacere per un altro esemplare di albero abbattuto, vero simbolo del luogo.