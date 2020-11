Sant’Agnello, psichiatra inveisce contro due ragazze: Vigili e Carabinieri sul posto

Alcuni minuti fa si è reso necessario un intervento delle forze dell’ordine presso un’agenzia assicurativa di Sant’Agnello. La richiesta d’aiuto è giunta da due ragazze, che si sono viste scagliarsi contro un uomo che le ha aggredite verbalmente, con tanto di minacce di morte.

Celere intervento dei Carabinieri e Polizia Municipale che, nonostante le diatribe in corso a Piano di Sorrento per i mercatali, sono giunti sul posto per mettere in sicurezza le due ragazze vittime di minacce.

L’aggressore – che all’inizio si pensava fosse un folle – in seguito all’identificazione da parte dei Carabinieri si è rivelato essere uno psichiatra e si era recato presso quegli uffici con l’intento di richiedere l’assicurazione per i medici.