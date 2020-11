Sant’Agnello. Protesta Housing Sociale, ma le indagini non si concluderanno presto. LA GRADUATORIA

Sant’Agnello ( Napoli ) Abbiamo seguito in diretta la protesta degli assegnatari dell’housing sociale questa mattina, una tematica scottante per tanti da Sant’Agnello a Sorrento , una vera e propria “bomba” sociale e non solo, esasperata da questo periodo di crisi del Coronavirus Covid-19 , Positanonews sta sempre sul pezzo con la cronaca,

Questa mattina gli assegnatari dell’Housing sociale hanno protestato nei pressi del comparto edilizio di via Monsignor Buonavenura Gargiulo sequestrato dal febbraio scorso dalla Procura di Torre Annunziata. Sequestro poi confermato dal Tribunale del Riesame.

Hanno chiesto sostanzialmente che la Procura proceda con la conclusione delle indagini.

Una richiesta che potrebbe però finire con il restare inascoltata, almeno per il momento, perché le indagini si stanno mostrando molto più articolate e potrebbero durare ancora per un po’.

Infatti, ricordiamo che sino ad ora gli inquirenti si erano solo soffermati sull’aspetto urbanistico e questo avevano contestato ai titolari del permesso a costruire, al progettista/direttore dei lavori ed alla ditta esecutrice. Ora però sono altri gli elementi che sarebbero al vaglio della Magistratura.

Innanzitutto, sempre dal punto di vista urbanistico, si sta cercando di appurare se gli illeciti contestati non configurino anche l’ipotesi molto più grave della cosiddetta lottizzazione abusiva.

In secondo luogo si sta cercando di verificare l’eventuale sussistenza di altri reati di natura amministrativa. Si sta cercando insomma di capire come sia stato possibile realizzare un’opera tanto macroscopica nel silenzio generale e, soprattutto, a vantaggio di chi?

In quest’ottica l’indagine si sta focalizzando anche sugli assegnatari degli appartamenti e sulla sussistenza dei titoli, anche in considerazione che la graduatoria iniziale è risultata alla fine completamente stravolta per effetto di numerose rinunce. Sul punto occorre evidenziare che il bando era stato disposto dal Comune, ma poi la fase delle trattative per l’acquisto della casa era stata gestita direttamente dal privato.

Insomma una vicenda molto complessa che, in tempi non sospetti, questo blog aveva seguito con numerosi approfondimenti e su cui il Clan a breve pubblicherà importanti nuovi approfondimenti.

Intanto, a beneficio dei nostri lettori, pubblichiamo la graduatoria originaria del bando…

Graduatoria-vendita-housing sociale