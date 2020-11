Sant’Agnello piange la scomparsa della 72enne Anna Rispoli, coniugata Fiorentino

Sant’Agnello in lutto per la morte della 72enne Anna Rispoli. A darne il doloroso annuncio il marito Saverio Fiorentino, i figli Giuseppe e Luigi, gli adorati nipoti Francesco, Matteo e Giovanni, le sorelle Laura e Adele, i cognati, le cognate e tutti parenti che l’anno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

Le esequie saranno celebrate domenica 8 novembre alle ore 9.00 nel Santuario di San Giuseppe in Sant’Agnello. Dopo il rito funebre la salma sarà cremata come da volontà dell’estinta.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per la dolorosa perdita.