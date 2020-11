Sant’Agnello. Oggi tre concittadini positivi. A darne la notizia è stato il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

Miei cari devo comunicarvi la positività al Covid-19 di altri 3 nostri concittadini che abbracciamo virtualmente! Purtroppo c’è un sensibile aumento dei casi di Covid-19 sia in Campania che in Penisola Sorrentina anche dovuto a comportamenti poco attenti alle norme di distanziamento necessari per bloccare la diffusione del virus! Dobbiamo renderci conto che la situazione nelle strutture sanitarie sta diventando veramente critica e se non conteniamo i contagi ci saranno grosse difficoltà per reperire posti letto sia in sub intensiva che in intensiva!