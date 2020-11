Sant’Agnello: oggi e domani Consiglio comunale. Possibile vedere la diretta streaming

Sant’Agnello. Oggi 27 novembre è stato convocato il Consiglio Comunale. La seconda convocazione ci sarà domani 28 novembre

alle ore 09:30. La cittadinanza potrà seguire i lavori consiliari in diretta streaming.

I punti affrontati.

1. Interrogazione a risposta scritta gruppo consiliare Movimento 5 Stelle prot. n. 1632/2020 relativa a Reddito di cittadinanza e PUC.

2. Interrogazione a risposta scritta gruppo consiliare Movimento 5 Stelle prot. n. 14141/2020 – Erogazione dei contributi alle categorie svantaggiate a seguito dell’emergenza Covid-19.

3. Interrogazione gruppo consiliare Movimento 5 Stelle prot. n. 17307/2020 relativamente al parcheggio a raso per autotrasporti pubblici e/o privati in via San Vito n. 39.

4. Interrogazione prot. 17769/2020 presentata dal consigliere comunale Rocco Gennaro relativa ad eventuali incompatibilità consiglieri comunali.

5. Mozione presentata dal consigliere comunale Rocco Gennaro ad oggetto licenze N.C.C. – Prot. n. 17744 del 17.11.2020.

6. Mozione presentata dal consigliere comunale Rocco Gennaro ad oggetto: Modifica regolamento Polizia Locale – Prot. n. 17745 del 17.11.2020.

7. Mozione presentata dal consigliere comunale Rocco Gennaro ad oggetto WIFI 4 EU – Prot. n. 17746 del 17.11.2020.

8. Convenzione con il Comune di Massa Lubrense per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dell’ufficio di Segreteria Comunale. Provvedimenti.

9. Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019.

10.Sentenza GDP Sorrento n. 1072/2020 – Pagamento spese di giudizio – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000.

11.Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza del Tribunale di Napoli n. 1683/2020 (R.G. N. 25825/2016)

12.Sentenza GDP Sorrento n. 1393/2020 – Pagamento spese di giudizio – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194. comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000.

