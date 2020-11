SANT’AGNELLO – L’ABBRACCIO INTERPARROCCHIALE DEL POLO CARITA’

L’Avvento è il periodo di preparazione alla Festa del Natale. Un’attesa che deve essere ricoperta da opere di

carità da attuarsi percorrendo, in pienezza, la strada verso Colui che ci dona la vita. Una strada che è fatta

anche di solidarietà, di vicinanza, di aiuto. Valori irrinunciabili per un’esistenza completamente umana ed

autenticamente Cristiana.

In questo delicato e difficile momento sociale ed economico, le tre Parrocchie di Sant’Agnello si stringono in

un solo grande abbraccio intorno al bisogno. Un abbraccio che si rinvigorisce e si arricchisce grazie alla

generosità ed alla condivisione di tutti. Ciascuno, attraverso questa iniziativa Interparrocchiale, può portare

calore e sostegno a chi ha bisogno, a chi sta vivendo una situazione di fragilità.

TRE I MODI PER DONARE :

1. Bonifico Bancario direttamente sul conto della Parrocchia dei Santi Prisco e Agnello all'IBAN

indicato sulla locandina del Polo Carità;

2. I Salvadanai della Solidarietà posti nei supermercati ed in tutti i negozi di Sant’Agnello che si sono

resi disponibili;

3. Il Carrello Solidale, già in essere dallo scorso lockdown, in collaborazione con la Protezione Civile.

A breve il POLO INTERPARROCCHIALE DI SANT’AGNELLO renderà attivo anche un numero WhatsApp a cui

far giungere, in assoluta riservatezza, segnalazioni di bisogni umani e materiali.

Un grazie ai numerosi volontari ed alle varie organizzazioni coinvolte in questo progetto Interparrocchiale e

grazie a tutti quelli che, con i loro gesti di generosità discreti e silenziosi, sceglieranno di aiutare il prossimo

insieme a noi.

Buon Avvento!



P.I.C.