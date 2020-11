Sant’Agnello, incidente stradale. Coinvolti due motocicli, feriti in modo non grave i conducenti

Sant’Agnello. Questa sera si è verificato un incidente stradale sul Corso Italia, pochi metri prima del ponte della Circumvesuviana che delimita il confine con Sorrento. Ad essere coinvolti due motocicli i cui conducenti hanno riportato delle lievi ferite che, però, non destano preoccupazioni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi ai centauri coinvolti nel sinistro, del quale non si conosce l’esatta dinamica.