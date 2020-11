Sant’Agnello in lutto per la perdita di Michele Maresca, ex Vigile Urbano. Assistito dall’affetto dei suoi cari, si è addormentato tra le braccia del Signore Michele Maresca, ex Vigile Urbano di Sant’Agnello.

A darne il triste annuncio sono la moglie Anna, i figli Giuseppe, Maria Teresa e Gaetano, le nuore, il genero, i cognati, i nipoti e tutti i parenti, ai quali la redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze.

I funerali avranno luogo domani, domenica 8 novembre, alle ore 16.00 nella Chiesa parrocchiale dei Santi Prisco e Agnello.