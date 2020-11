Sant’Agnello, Housing Sociale. L’appello delle famiglie: “Unitevi a noi per chiedere la chiusura delle indagini”

Sant’Agnello. Le 53 famiglie assegnatarie delle case dell’Housing Sociale, considerato che sono trascorsi cinque anni di indagini e perizie concluse con pareri favorevoli, lanciano un appello attraverso la propria pagina Facebook: “Sabato (7 novembre) alle ore 10,00 unitevi a noi per chiedere alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata la chiusura delle indagini!!! Tante volte ci avete chiesto come aiutarci è questo il momento! Unitevi a noi! Aiutateci ad ottenere giustizia! Ore 10,00 via Monsignor Bonaventura Gargiulo, Sant’Agnello”.