Sant’Agnello. Furto con scippo di un telefonino cellulare ad una avvocatessa, la polizia ferma il ladro

Sant’Agnello ( Napoli ) . Pochi minuti fa è stato fatto uno scippo in via Crawford ad una avvocatessa, le hanno strappato un telefonino cellulare ed il ladro è scappato. È intervenuta la Polizia di Sorrento , con la collaborazione dei vigili, e dopo pochi minuti hanno raggiunto e fermato nei pressi della stazione, il ladro per condurlo in caserma e inviare la notizia di reato alla procura della repubblica di Torre Annunziata.