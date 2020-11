La devozione verso questo Santo e questa Chiesa non ha trattenuto gli inviati di Positanonews , dal fargli una visita, anche in tempo di emergenza sanitaria. Siamo stati fortunati , in quanto, il manutentore Sig Russo, noto come il Nostromo, ci ha dato la possibilità di entrare e renderci conto dello stato di buona tenuta e conservazione. Ambrogio Coppola ed io abbiamo ricordato i tempi dell’adolescenza, sessanta anni fa, quando Don Girolamo Bagnasco aveva coagulato intorno a se un folto gruppo di giovani, un oratorio a tutti gli effetti, che giocavano, socializzavano, pregavano , servivano messa. “Mammà vac a San Martin”, ” A ro’ vai sul tu?” rimbrottava subito la signora madre di Ambrogio! Manco se i quattrocento metri che dividevano l’oratorio da casa fossero un altra città.

Martino di Tours è stato un vescovo cristiano del IV secolo. Originario della Pannonia, nell’odierna Ungheria, esercitò il suo ministero nella Gallia del tardo impero romano. La sua grandissima attualità è in quel gesto che lo scultore prof.Aniello Apreda, nella lunetta frontale del timpano di ingresso ha ben raffigurato: il taglio del mantello per dividerlo con il bisognoso.

Foto 3 di 10



















Dal libro Franco Gargiulo Le chiese e le cappelle nel Territorio di Sant’Agnello in Penisola Sorrentina

LA CHIESA DI SAN MARTINO

Que~ta piccola chiesa, prima sede della Confraternita dei Giuseppini,

a cui si accede da un’ampia rampa di scale, è molto antica: l’anno di

fondazione si fa risalire al 1660. Alla fine dell ‘Ottocento era di diritto

patronale delle famiglie Pepe e Gargiulo. La facciata è bianca, da pochi

anni restaurata, ornata solo dalla cornice di piperno che circonda la porta

sormontata da un altorilievo, opera dello scultore santanellese Aniello

Apreda e dalla custodia della piccola campana posta sul lato destro.

Nell’entrare subito la nostra attenzione è attratta dal quadro collocato

sull’altare, opera dell’artista Salvatore Cozzolino (1932), raffigurante la

Resurrezione di un giovane, un episodio della vita del Santo cui è dedicata

la chiesa. Ai lati si ammirano le statue del Cristo alla colonna e di San

Giuseppe. Sulle pareti dell’altare vi sono i dipinti raffiguranti la Madonna

delle Grazie e Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. L’altare è in marmi policromi,

delimitato da un gradino. Due nicchie, collocate ai lati della zona absidale,

racchiudono le antiche statue del Sacro Cuore di Maria e di San Martino.

Sulla parete a sinistra della navata si trovano i quadri raffiguranti il

Sacro Cuore di Maria tra i Santi Prisco e Agnello, copia del dipinto venerato

nella chiesa parrocchiale, e la Beata Teresa di Calcutta; a destra, San

Giuseppe e San Giovanni Bosco; queste pitture, di recente datazione, sono

opere del pittore santanellese Antonio Massa. Una lapide, collocata

a sini stra della porta d ‘ingresso, perpetua che la chiesa fu sede della

confraternita dei Giuseppini:

QUESTO SODALIZIO GIUSEPPINO

ISTITUITO E CANONICAMENTE QUI ERETTO

DA MONS. ARC. D. GIUSEPPE GIUSTINIANI

IL XXIV APRI LE 1887

A CRESCERE I PIETA’ E RIDO DARE D’INDULGENZE

FU AGGREGATO

ALL’ARC. DELLA IMM(ACOLATA) CONCEZIO E IN S. LORENZO

TN OAMASO IL IX MARZO: ALL’APOSTOLATO DELLA

PREGHIERA IL XXIX GIUGNO 1888 E ALL’ARC. DI

S. GIUSEPPE IN S. ROCCO DT ROMA IL Xli AGOSTO 1889

Accanto alla lapide sovrastante la piccola acquasantiera, incastonato

nel muro come fosse una perla, ammiriamo il piccolo altorilievo in

marmo raffigurante Gesù.

Alle spalle dell ‘altare è la sacrestia dove, in una cornice, è custodito

il Mantello di San Martino o, meglio, il mantello che una volta copriva

la statua di San Martino, forse la stessa custodita nel tempio, come

mi riferisce l’amico Eduardo Silvestri, che mi ha accompagnato nel

visitare questa chiesa da pochi anni restaurata: la chiesa è cara ai

giovani perché accanto ad essa, tanti anni fa, l’ind imenticabile Mons.

Girolamo Bagnasco volle fondare l’Oratorio di San Martino che,

grazie all’impegno di alcuni volontari, ancora sopravvive nel nostro

paese.

Sarebbe doveroso, ricordare in maniera più tangibile Don Girolamo

Bagnasco, fondatore dell ‘Oratorio, da sempre luogo di ritrovo per i

nostri figli : voglio rivolgere l’invito a tutti coloro che si prendono cura

di questa struttura, di prodigarsi per la realizzazione di un monumento,

affinché il Suo ricordo venga tramandato alle generazioni future.