Sant’Agnello e Sorrento riapre il mercato settimanale. A Piano rimane chiuso . Visto che in Penisola sorrentina non vengono fatte queste comunicazioni comprensoriali, utili per i cittadini per organizzarsi, sopratutto in questo periodo con la diffusione del coronavirus Covid-19, parliamo della riapertura dei mercatini settimanali che erano stati chiusi con ordinanza da Sorrento, Sant’Agnello e Piano di Sorrento. Domani sarà aperto il mercato di Sant’Agnello, come voluto dal sindaco Piergiorgio Sagristani, e martedì il mercato di Sorrento, come voluto dal sindaco Massimo Coppola, ma ancora non è certo , sempre se vi sono le condizioni che potrebbero anche venire meno all’ultimo momento, a Piano , invece, Vincenzo Iaccarino non ha dato il consenso a riaprire il mercato settimanale che quindi non ci sarà, per motivi di sicurezza sanitaria e pubblica, come ha riferito a Positanonews . Le ordinanze di riapertura sono preordinate al rispetto rigoroso delle norme di contenimento per il Covid. Positanonews pensando di far cosa gradita ai lettori e ai mercatali, che soffrono anche loro la crisi economica e devono portare il pane a casa, e con la loro presenza, utile per chi ha bisogno di risparmiare, fanno anche muovere un indotto indirettamente, fra bar e magari altri negozi del territorio, invitando tutti al massimo rispetto delle regole, vi auguriamo buon lavoro.