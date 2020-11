Sant’Agnello: disagi per Ottica Russo a causa di un’impalcatura sul condominio che non dovrebbe esserci

Sant’Agnello. Disagi per Ottica Russo che a causa dell’impalcatura visionabile in foto ha perso molti clienti e subìto anche una rapina. Esaminiamo la questione nel dettaglio. Il negozio di Sant’Agnello, oltre alle note problematiche del coronavirus, subisce dal 14 maggio una chiusura quasi totale delle vetrine ad opera del condominio, e senza nessun tipo di preavviso. “Solo dopo ripetute dimostranze siamo riusciti ad ottenere i piccoli varchi che permettono di accedere al negozio, inizialmente siamo stati totalmente chiusi, con grave pregiudizio per la sicurezza di dipendenti ed i clienti, tanto da spingere l’amministratore ad ammetterlo e a dire con una incredibile superficialità: “vabbè ve la pago una giornata di chiusura!“, ci spiegano.

Da quanto riportato dal cartello esposto, quell’impalcatura sarebbe necessaria alla impermiabilizzazione del lastrico solare, tuttavia, i lavori sono terminati da tempo, ma l’impalcatura rimane in attesa di probabili lavori di riqualificazione energetica che ancora non sono stati deliberati. L’amministratore, con l’intento di approvarli, disattendendo le indicazione del vigente Dpcm, ha convocato l’assemblea, senza i previsti requisiti di sicurezza il 31 ottobre, tanto che sono intervenuti i carabinieri e l’hanno sospesa.

“Ed intanto la nostra attivita, come le altre, quando aveva possibilità di ripresa si è ritrovata a far fronte a tale invisibilità causata esclusivamente dall’egoismo ed indifferenza dell’amministrazione condominiale, che è totalmente indifferente alle esigenze delle attività commerciali, indifferenza che a questo punto è da considerarsi disprezzo! Avevamo lamentato la mancanza di sicurezza, e così e stato, tanto che, cosa mai vista prima in penisola, abbiamo subito anche una rapina agli inizi di luglio!

Ma vi è di più, mentre il cartello indica che l’occupazione del suolo adibito ad uso pubblico , sarebbe stata autorizzata dall’anas, ma l’anas stessa risponde di aver solo rilasciato il nulla osta, e che il rilascio dell’autorizzazione competete al comune, che non l’ha rilasciata“.