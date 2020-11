Sant’Agnello, contributo straordinario per chi ha perso la capacità lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19. Ecco il bando

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica che il Comune, in questo momento di grave crisi economica provocata dal perdurare dell’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19, intende fornire un aiuto concreto a determinate categorie di cittadini che maggiormente soffrono il disagio in conseguenza del mancato o del ridotto svolgimento dell’attività lavorativa. Per tale motivo ha istituito un bando per un contributo economico straordinario una tantum fino a 1.000 euro. Le domande potranno essere presentate da domani 11 novembre fino al 5 novembre.