Sant’Agnello: chiusi per 90 giorni due hotel per mancato pagamento di imposte

Sant’Agnello. Con l’ordinanza numero 9 del 23 novembre il Comune comunica:

La sospensione per 90 giorni delle attività alberghiere ad insegna “Parco del Sole” sita in Via dei Gerani n.1 e “Grand Hotel La Pace” sita in via Tordara n. 10 – quale conseguenza dell’omesso pagamento di tutte le imposte dovute al Comune di Sant’Agnello ed in particolare della tassa di soggiorno che solo per essa si registra al 31/12/2019 una appropriazione indebita pari ad € 789.973,50.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di

piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della legge 287/1990.

Qui è possibile visionare l’ordinanza.