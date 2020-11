Sant’Agnello, altri 3 casi di Coronavirus ed un cittadino guarito. Sale a 23 il totale degli attualmente positivi

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, aggiorna sulla situazione Covid-19 in città comunicando la positività al Covid-19 di altri tre cittadini, tutti asintomatici. Il primo cittadino rende nota anche la guarigione di un santanellese che era risultato in precedenza positivo. Al momento sul territorio del Comune di Sant’Agnello risultano 23 positivi. Il sindaco Sagristani aggiunge: “In attesa delle decisioni del governo su eventuali restrizioni vista la situazione sanitaria critica nella nostra regione invito tutti alla massima cautela e a far di tutto per contenere la diffusione del virus!!!”.