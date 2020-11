Sant’Agnello: alla scoperta della Chiesa di San Martino con Lucio Esposito

Sant’Agnello. Oggi 11 novembre, il giorno in cui si festeggia San Martino, il nostro collaboratore Lucio Esposito ci porta alla scoperta della Chiesa e Oratorio di San Martino in Penisola Sorrentina. Nei suoi video in esclusiva per Positanonews, e disponibili sul canale YouTube, Lucio ci illustra le opere all’interno della Chiesa e ci racconta la loro storia. “Ciò che ci fa dire con precisione che questa chiesa risale alle fine del 600 è la tecnica di costruzione della capriata”, ha spiegato.

Martino di Tours (in latino: Martinus; Sabaria, 316 circa – Candes, 8 novembre 397) è stato un vescovo cristiano del IV secolo. Originario della Pannonia, nell’odierna Ungheria, esercitò il suo ministero nella Gallia del tardo impero romano. Tra i primi santi non martiri proclamati dalla Chiesa cattolica, è venerato anche da quella ortodossa e da quella copta. Si celebra l’11 novembre, giorno dei suoi funerali avvenuti nell’odierna Tours. È considerato uno dei grandi santi della Gallia insieme a Dionigi, Liborio, Privato, Saturnino, Marziale, Ferreolo e Giuliano. In Italia vi sono oltre 900 chiese a lui dedicate. È uno dei fondatori del monachesimo in Occidente.