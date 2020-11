Sant’Agnello, 500mila euro dal Comune per cittadini e imprese in difficoltà.

Per attenuare le ripercussioni economiche da Covid-19 che hanno generato notevolin difficoltà per i cittadini e le famiglie, il Comune di Sant’Agnello ha pubblicato tre bandi per risorse complessive di circa 500 mila euro per aiutare chi ne ha bisogno. Il primo bando è finalizzato al rilascio di buoni spesa per 150 mila euro con un importo massimo di 500 euro a famiglia. Il secondo, destinato alle imprese ed esercizi commerciali che hanno subito chiusure temporanee o altre difficoltà per un importo totale di 200 mila euro con contributi di 1.000 euro ciascuno. Il terzo bando finalizzato ad un fondo di fiducia rivolto a chi ha perso la capacità lavorativa a causa dell’emergenza da Covid 19 per un importo di 150 mila euro complessivo per un contributo di 1.000 euro a nucleo familiare.

«Abbiamo utilizzato – spiega il sindaco Piergiorgio Sagristani – gli avanzi liberi di amministrazione e le economie realizzate eliminando spese non adeguate al contesto attuale, come quelle per sagre ed eventi. La crisi che viviamo è senza precedenti e quindi avevamo bisogno di misure senza precedenti per dare una mano a tutti, a partire dai ceti più esposti all’emergenza sociale».

Fonte Il Mattino