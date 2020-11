Sampdoria-Bologna, le formazioni ufficiali

Riscattare le ultime sconfitte contro Cagliari e Napoli prima della sosta. E’ l’imperativo per Sampdoria e Bologna che alle 15 si affronteranno al “Ferraris”. Mister Claudio Ranieri sorprende schierando Adrien Silva ad infoltire il centrocampo insieme a Ekdal e Thorsby. Per il resto Bereszynski, Yoshida, Colley e Regini a comporre il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero e Candreva e Damsgaard sulle fasce. Risponde Sinisa Mihajlovic con Skorupski in porta, in difesa De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey. A centrocampo spazio a Svanberg e Schouten mentre in attacco Palacio innescato da Orsolini, Soriano e Barrow.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Candreva, Quagliarella, Damsgaard.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.