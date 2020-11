Salvini attacca De Luca su La7: “Un piccolo uomo”

Matteo Salvini, segretario della Lega, in collegamento con “Non è l’Arena”, il talk di approfondimento politico di Massimo Giletti su La7, ieri sera è tornato ad attaccare il governatore della Campania: “Non mi mettete sullo stesso piano di De Luca, ha passato l’estate a insultarmi dandomi del caprone e del venditore di cocco. E’ un piccolo uomo e non voglio parlare di lui. Mi dispiace quell’immagine dell’uomo morto in bagno al Cardarelli che ha fatto il giro del mondo. Questa estate, io sono andato all’ospedale Covid e ho chiesto come funzionava e mi è arrivata una sequela di insulti”.