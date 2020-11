Salve le “luci di Natale” a Minori

Il forte vento di tramontana che per tutta la notte, e che ancora persiste, si è fatto sentire ( e come), lasciando nel dormiveglia molti costierini, non ha compromesso la stabilità delle “luci di Natale” installate per le vie di Minori a cura dell’amministrazione comunale (saranno accese la sera del 26 di novembre).

Molti hanno mosso critiche, dato il momento, ma, secondo il pensiero di tanti compreso il nostro, andavano preparate anche per dare un segno e per rallegrare l’atmosfera alquanto triste e preoccupata che ha invaso, ed a ragione, un pò tutto il territorio.

Or si spera che la prossima notte scorra tranquilla.