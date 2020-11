Salerno, potenziamento dei controlli sulla viabilità ordinaria e autostradale della polizia stradale

POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SULLA VIABILITÁ ORDINARIA E AUTOSTRADALE DELLA POLIZIA STRADALE

Allo scopo di arginare l’emergenza epidemiologica in atto, sono stati potenziati i controlli da parte della Polizia Stradale sia sulla viabilità ordinaria extraurbana che su quella autostradale.

In tale ottica questa Direzione Polstrada, su impulso del Questore e d’intesa con la Direzione Compartimentale Polstrada Campania e Basilicata, ha predisposto dispositivi di controllo finalizzati a verificare la legittimità degli spostamenti in osservanza dei DCPM e dei DPR emanati per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Tali dispositivi, oltre l’effetto dissuasivo a spostamenti indiscriminati e illegittimi, hanno consentito di sottoporre a controllo un elevato numero di utenti. In tale contesto è stato altresì sanzionato il conducente di un veicolo adibito al trasporto pubblico di linea, perché, nonostante i passeggeri a bordo, guidava senza fare uso dei prescritti strumenti di protezione individuale.