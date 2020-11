Salerno, positiva al Covid una vigilessa: domani tamponi per i colleghi. Subito in emergenza il neo comandante dei Vigili Urbani di Salerno Rosario Battipaglia alle prese nella giornata di oggi con la positività di una vigilessa al Covid-19. L’agente è asintomatica, mentre 7-8 colleghi che non presentano sintomi ma che hanno avuto stretto contatto con la donna, domani saranno sottoposti a tampone. Il comandante nell’occasione invita il suo personale e anche i cittadini di indossare sempre, in maniera corretta, la mascherina.