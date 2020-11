Salerno, Polizia di Stato: evade dagli arresti domiciliari, arrestato e tradotto in carcere.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto in arresto I.A.V., per il reato di evasione.

In particolare, il giovane si è reso protagonista di ripetute evasioni dagli arresti domiciliari cui è stato recentemente sottoposto.

Ieri sera, nella zona orientale della città, poco dopo le venti, l’attenzione degli uomini di una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Salerno è stata attirata da un giovane, che, da solo, camminava frettolosamente nel buio, guardandosi nervosamente intorno.

Gli Agenti della Polizia di Stato si sono avvicinati al giovane, che ha provato a fuggire ma è stato raggiunto ed identificato per A. V. I., ventiduenne , salernitano, sottoposto agli arresti domiciliari a Giovi.

Arrestato per evasione, il ventiduenne, peraltro non nuovo ad analoghe condotte, è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa di essere processato nel corso della mattinata.

Questa mattina, tuttavia, il giovane è fuggito nuovamente dalla sua abitazione, poco prima della celebrazione del processo per direttissima, violando i provvedimenti della giustizia.

Diramate le ricerche, personale della Squadra Mobile – Sezione Falchi, ha individuato subito dopo il soggetto in una via del centro di Salerno, procedendo all’arresto per il reato di evasione.

L’Autorità Giudiziaria immediatamente avvisata, al termine delle formalità di rito, ha disposto la traduzione del giovane arrestato presso la casa circondariale di Salerno.