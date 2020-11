Salerno, nuovo picco di contagi: 470 casi di positività in un giorno

Salerno. La curva del contagio si muove sempre più velocemente anche nella provincia campana. E, adesso, torna a sfiorare quota 500 nuovi casi giornalieri. È quanto riportano i numeri diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania e relativi ai tamponi analizzati su tutto il territorio nella giornata di martedì. Nella provincia di Salerno, infatti, sono stati accertati altre 470 positività, tre in più rispetto al precedente bollettino e relativo agli esami diagnostici “passati al setaccio” nei laboratori della Campania nella giornata di lunedì.

Il trend, dunque, seppur in maniera lieve, resta in crescita così come accertato in tutta la regione dove ieri, per la prima volta dall’esplosione dell’emergenza coronavirus, è stata sforata quota 4 mila nuovi casi (4.181 per la precisione). Nel Salernitano, la situazione più critica riguarda sempre l’Agro Nocerino Sarnese, ormai martoriato dal virus. Ma anche negli altri grossi centri della provincia – partendo dal capoluogo – la curva del virus continua a muoversi in maniera molto veloce, come riporta La Città di Salerno.