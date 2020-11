Salerno: la rucola della Piana del Sele diventa IGP

Salerno. La rucola della Piana del Sele diventa Indicazione di origine protetta (Igp) dall’Ue. Il regolamento che inserisce il prodotto nel registro europeo degli alimenti e bevande di qualità è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La tutela è riconosciuta per le caratteristiche organolettiche conseguenza di un ambiente di crescita molto particolare, sia dal punto di vista delle qualità del suolo che dal punto di vista climatico.

L’areale di produzione della Igp è nella provincia di Salerno e vede coinvolti i territori di Eboli, Battaglia, Pontecagnano Faiano, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Bellizzi e Capaccio – Paestum. La denominazione si aggiunge ai 1503 prodotti alimentari già protetti dall’Ue.

Bellanova, orgogliosi riconoscimento Igp a Rucola Piana Sele

“Ancora un’altra IGP si aggiunge al registro europeo. È la Rucola della Piana del Sele IGP, chiamata anche rucola selvatica. Un ortaggio coltivato nella provincia di Salerno e che presenta caratteristiche molto particolari al gusto e all’olfatto, anche grazie alla specificità del territorio e del clima in cui è prodotta.” Cosi la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova su Facebook. “Siamo orgogliosi – continua – dell’ulteriore riconoscimento dell’eccellenza dei nostri prodotti e del valore aggiunto che essi rappresentano, candidandosi a vera e propria leva per lo sviluppo dei territori, di questa straordinaria filiera, delle donne e degli uomini che con grande capacità lavorano per garantire maggiori traguardi e riconoscimenti”.

Fonte: Ansa