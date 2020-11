Salerno, finto pacco bomba sotto casa di De Luca

Campania. Finto pacco bomba sotto casa di Vincenzo De Luca a Salerno: arrivano gli artificieri. Momenti di tensione, questa mattina, dove un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Salerno, nel transitare da via Giovanni Lanzalone, ha notato la presenza di una busta di plastica bianca, da cui fuoriusciva un cavo elettrico, appoggiata al portone del condominio dove risiede il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. La notizia è stata riportata da tutti i giornali locali, tra cui La Città di Salerno.

Immediatamente è stato applicato il protocollo di sicurezza per cinturare l’area con l’aiuto dei vigili del fuoco. Dopo pochi minuti sono giunti sul posto anche i militari artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno che, dopo i primi rilievi, hanno deciso di far brillare l’oggetto a centro strada. Il contenuto della busta è risultato essere una borsa termica dell’acqua calda, motivo per il quale la normale circolazione è stata immediatamente ripristinata.