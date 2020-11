Salerno. Ampliamento aeroporto, ok dal Consiglio di Stato

Il ricorso in Consiglio di Stato.

Ad affiancare la Gesac e i suoi legali ( Francesco Sciaudone , Bernardo Giorgio Mattarella , Maria Alessandra Sandulli , Paolo Vosa e Cristiano Chiofalo ) nella battaglia in Consiglio di Stato sono stati il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania, ( Massimo Consoli ), la Regione Basilicata (Roberto Maurizio Brancati ), il Consorzio Salerno-Pontecagnano Società Consortile e la Camera di commercio di Salerno ( Luigi Vuolo ), il Comune di Salerno ( Alessandra Barone e Aniello Di Mauro ), la Filt Cgil ( Emanuele Biondi ), il Comune di Bellizzi ( Maria Annunziata ), il Comune di Pontecagnano Faiano ( Maria Napoliello ), il Consorzio Asi Salerno ( Domenico Leone ), Confindustria di Salerno ( Angelo Clarizia e Paolo Clarizia ).

Le motivazioni della sentenza.

Sui punti più importanti, ossia la valutazione d’impatto ambientale e il masterplan, Il Consiglio di Stato ha ritenuto che «sul piano logico – sistematico, il primo giudice è partito dall’assunto che la sopravvenuta disciplina a carattere generale in materia di Via abbia inciso anche sulla disciplina del settore aeroportuale e che abbia comportato la necessità di disapplicare, in virtù del criterio gerarchico, le fonti secondarie che regolano la materia». «Come già evidenziato, però – puntualizzano i giudici amministrativi – di fatto tale ragionamento si traduce in una abrogazione implicita dalla stessa fonte primaria in materia di approvazione del Masterplan aeroportuale ». E, dunque, «nel caso in esame la “specialità” della legislazione aeroportuale per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale emerge dalla stessa fonte che, ab origine, ha disciplinato la Via da effettuare sugli aeroporti». Perciò, secondo il Consiglio di Stato «deve pertanto convenirsi con le parti appellanti che, alla luce della funzione svolta dalla Via in ambito aeroportuale, il livello progettuale preteso dal Tar, in accoglimento della prospettazione dei ricorrenti, appare non soltanto sproporzionato, ma anche incompatibile con la stessa finalità di sottoporre a Via in modo anticipato e preventivo interventi complessi, evitando nel contempo gli esborsi connessi all’approfondimento progettuale di opere che, tenuto conto dell’orizzonte temporale del Piano, potrebbero non essere mai realizzate o, comunque, potrebbero essere significativamente modificate, in relazione alla domanda di crescita e di trasformazione delle infrastrutture e di aggiornamento di servizi».