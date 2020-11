Salernitana:oggi ripartono gli allenamenti

Il pensiero al campo con gli occhi puntati in giro per l’Europa. Riprenderà questo pomeriggio la lunga marcia d’avvicinamento della Salernitana alla sfida con la Cremonese, in programma lunedì sera all’Arechi. E sarà, quella di oggi, una giornata da dividere fra campo e smartphone, seguendo passo passo le avventure dei cinque calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Dopo le notizie agrodolci arrivate nello scorso weekend, la nuova tornata internazionale partirà alle ore 17:30, con il ritorno di Patryk Dziczek nel centrocampo della Polonia Under 21 contro i pari età della Lettonia per blindare un posto ai playoff e tenere vivo il sogno di staccare il biglietto per gli Europei di categoria. Un primo sospiro di sollievo per la Salernitana è arrivato dall’ultimo ciclo di tamponi a cui il metronomo granata e l’intero gruppo squadra sono stati sottoposti con esito negativo per tutti dopo le positività riscontrate nei giorni scorsi che avevano fatto suonare l’allarme. Alle ore 20:45 toccherà invece ad Antreas Karo. Il cipriota ha smaltito i problemi muscolari che gli erano costati la sfida con il Lussemburgo ed è tra i convocati per la trasferta con il Montenegro per l’ultima giornata della Nations League

FONTE: tuttosalernitana.com